"Grave il direttore generale Rai su Celentano"

foto LaPresse 10:57 - E' polemica dopo Sanremo tra la Rai e Celentano. Il direttore generale, Lorenza Lei, alla Commissione di Vigilanza "ha definito inutili i monologhi di Adriano. - commenta il clan Celentano - Sembra considerare deplorevole la partecipazione di Adriano al Festival e meritevole l'aumento degli introiti pubblicitari, facendo intendere che si tratti di due aspetti non collegati tra loro. Riteniamo comunque tale comportamento molto grave e lesivo". - E' polemica dopo Sanremo tra la Rai e. Il direttore generale,alla Commissione di Vigilanza "ha definito inutili i monologhi di Adriano. - commenta il clan Celentano - Sembra considerare deplorevole la partecipazione di Adriano al Festival e meritevole l'aumento degli introiti pubblicitari, facendo intendere che si tratti di due aspetti non collegati tra loro. Riteniamo comunque tale comportamento molto grave e lesivo".

"Che sia la prima volta che 'un artista di calibro' abbia firmato il codice etico ci sorprende - prosegue il clan - visto che nel corso della trattativa con la Rai per la partecipazione di Adriano Celentano al Festival di Sanremo ci era stato assicurato che anche altri artisti importanti lo avevano firmato. In ogni caso ci chiediamo a cosa serva un codice etico se non lo firma nessuno. Probabilmente non lo rispetta nessuno, a cominciare dalla Rai e di questo, nell'ambito della nostra trattativa, ne abbiamo avuto una riprova".



"Riguardo infine all'inutilità e all'inopportunità degli interventi - conclude - dipende dai punti di vista. Rileviamo che la linea del dg, sin da quando è stata nominata, è quella di gestire la Rai non con i criteri di un servizio pubblico". In effetti Lorenza Lei ha spiegato alla Commissione che "gli introiti pubblicitari del Festival di Sanremo sono stati superiori rispetto a quelli dello scorso anno" e questo grazie anche alla presenza di Celentano.



Durante l'audizione della Commissione di Vigilanza, presieduta da Sergio Zavoli, è stato ascoltato il direttore di Rai Uno Mauro Mazza che porta avanti la sua linea difensiva semplice e diretta: "La presenza di Celentano era stata autorizzata dai piani alti".