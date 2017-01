Gf, il primo bacio di Ilenia e Patrick

Correlati BOCCA A BOCCA NELLA CASA

11:21 - Altro che la regina della mortadella, il vero interesse di Patrick è per Ilenia. Il simpatico biondino la corteggia in tutti i modi nella Casa del "Grande Fratello 12", e alla fine la bella indossatrice romana cede. Davanti a una rosa, nel confessionale, scatta il primo bacio. Un po' per gioco, un po' perché c'è feeling. Forse stavolta è sbocciata davvero una nuova coppia.

Patrick è interessato a Ilenia e la corteggia con un pizzico in più di serietà. Addirittura le fa una sorta di dichiarazione. Il ragazzo comincia a parlare della "superficialità e pochezza" di Enrica, "bellissima ragazza ma povera di spirito" e la paragona all'indossatrice, così "forte interiormente, matura e consapevole".



Ma queste "rare caratteristiche" da trovare in una ragazza di bell'aspetto lo affascinano e al tempo stesso lo spaventano. Insomma, Patrick parte con i complimenti, e lo fa seriamente, senza però rinunciare a qualche battutina. Poi ne parla con Gaia, e confessa che vuole imparare a parlare romano per conquistare Ilenia, una "bellezza molto particolare ma dal carattere ingestibile".



Dal canto suo la ragazza è lusingata ma non riesce a capire se sia un interesse reale o uno scherzo. Il bacio che però si scambiano nel confessionale è tutt'altro che virtuale.