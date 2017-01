Sara Tommasi interrogata a "Le Iene Show"

Niccolò Torielli raggiunge un sedicente mago in provincia di Ragusa che afferma di poter curare l’omosessualità. La Iena, fingendosi un cliente, viene ricevuto nella sua abitazione dove, dopo aver letto le carte, spiega che la cura consiste in un rito, molto costoso, da compiere in alcune chiese sconsacrate con una foto della persona che ha chiesto il suo aiuto e dell’acqua santa. Quando Torielli svela di essere l’inviato di Italia 1 mostrando la videocamera per intervistarlo, la situazione degenera velocemente e, dopo aver tentato di sottrarre il microfono, l’uomo aggredisce a bastonate la troupe de Le Iene. In seguito, i carabinieri intervenuti in casa del 'guaritore', hanno posto sotto sequestro lo studio, volantini e tabelle pubblicitarie.Pochi giorni fa la showgirl Sara Tommasi ha partecipato a una conferenza per discutere sul ruolo delle banche in qualità di “esperta di finanza”, materia che dovrebbe esserle nota perché affrontata durante gli anni dei suoi studi universitari. Sabrina Nobile decide quindi di sottoporla ad alcune domande tecniche per capire quanto la showgirl sappia dell’argomento. Alla domanda su cosa significhi il termine finanza, l’intervistata risponde: “La scienza che studia la politica monetaria, quindi come indirizzare il potere economico, il potere della carta moneta, chi la deve stampare…”. ‘Cos’è l’Eurobond?’ “E' come un buono del tesoro italiano come il Bot, solo europeo, quindi emesso dalla Banca Centrale Europea… Sta a Bruxelles la BCE”. ‘E chi è il Presidente della BCE?’ chiede l’inviata. “Il presidente è nostro, è Fazio.” Sempre in tema di economia Sabrina Nobile domanda a quanto ammonti il debito pubblico italiano. “Il debito pubblico è oltre il 3,5% del PIL”, afferma l’intervistata precisando che per PIL si intende “quanto guadagna una nazione, intesa come azienda…” Un altro termine finanziario entrato da poco nel linguaggio comune è lo spread che Sara Tommasi spiega affermando “È quello con i Bond tedeschi, cioè, viene continuamente paragonato dai tempi della seconda guerra mondiale, dai tempi della Repubblica di Weimar… il differenziale tra il Bot d’interesse tedesco e il nostro. I tassi d’interesse tedeschi e i nostri, mi pare.” Mentre, alla domanda ‘Che cosa vorresti adesso nella vita?’ la showgirl risponde: “Vorrei essere multimiliardaria, così non devo più lavorare, non devo più pensare a niente, posso comprare tutto quello che mi pare… “svaligiare” tutti i negozi del centro, andare con l’aereo privato, anche sola potrei vivere… con tutti i soldi del mondo”. ‘Per questo sei diventata esperta di finanza? gli viene chiesto. “Sì perché adoro il soldo…facile…” conclude ridendo.Luigi Pelazza raccoglie l’appello di un minorenne sudamericano che, per la prima volta, ha trovato il coraggio di rivelare di essere stato abusato dallo zio quando aveva 14 anni. Secondo il suo racconto, il parente cinquantenne dopo averlo invitato un giorno nella sua casa, gli avrebbe offerto una bevanda. Il giovane spiega quindi di essersi addormentato per un paio d’ore e, al risveglio, di essersi trovato senza vestiti nella camera da letto con evidenti segni di violenza sul corpo. Il minore ammette, inoltre, di aver accettato in seguito, in cambio di soldi, le “attenzioni” dello zio prima di interrompere definitivamente quella relazione. Il ragazzo decide, quindi, di tornare dal parente per parlare di ciò che è accaduto ma, di fronte alle avance dell’adulto, si allontana dall’abitazione. L’inviato di Italia 1 propone in seguito al minorenne di girare un video in cui chieda di essere lasciato in pace, filmato mostrato poi da Pelazza allo zio del minorenne.Filippo Roma incontra nuovamente l’Onorevole Francesco Barbato (IdV) in merito alle accuse di aver avuto in passato, per alcuni mesi, una collaboratrice pagata in nero e di aver stipulato un accordo tra le parti tra il politico e la sua ex assistente con obbligo di riservatezza. La Iena, per far chiarezza sulla vicenda, propone a Barbato di leggere un verbale di conciliazione giudiziaria. Alla richiesta l’intervistato si allontana dicendo: “Ci vedremo davanti al tribunale”.