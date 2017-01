Giorgio Panariello in diretta su Tgcom24

Versatile, inaspettato, originale, istrionico e sempre particolarmente attento agli umori, ai piccoli e grandi problemi della gente, Panariello porterà in tv una eccezionale serie di monologhi e "personaggi" nuovi e originali.Con particolare attenzione all'attualità, ai fatti e alle innovazioni che accompagnano i grandi e piccoli cambiamenti della nostra quotidianità, trasferiti, sempre con un sorriso ed una ironia educata, in copioni e testi scritti e provati con grande professionalità. Al centro dei suoi monologhi la descrizione di avvenimenti, atteggiamenti, comportamenti, sentimenti: in una sola parola, la realtà, che, all'occhio di un attento osservatore, può paradossalmente superare spesso la fantasia.Ispirandosi alla grandissima Mina e ai tempi di "Studio Uno", inoltre, Giorgio ha voluto fortemente avere al proprio fianco Nina Zilli riconoscendo in lei non solo innegabili doti come cantante ma anche come donna ironica e intelligente, una vera e propria compagna di scena con la quale condividere non solo le canzoni ma anche le gag.Nello studio trasformato dallo scenografo Gaetano Castelli in un grande music hall, insieme con una orchestra di 24 elementi, diretta da uno dei più originali direttori della scena musicale italiana, Franco Micalizzi e a un corpo di ballo guidato da uno dei più apprezzati coreografi internazionali, Bill Goodson, Giorgio Panariello accoglierà anche numerosi ospiti e colleghi, nazionali e internazionali, che offriranno al pubblico, spesso insieme a lui, esibizioni assolutamente uniche ed inedite, per arricchire ulteriormente di magia ed originalità lo spettacolo.