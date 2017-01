Gf, la "mortadella" sexy per Patrick

Correlati VALE IN AZIONE

12:49 - Nella Casa del "Grande Fratello 12" la regina della mortadella Valentina si è invaghita di Patrick e per conquistarlo sfodera tutte le sue armi. Prima in versione sexy crocerossina, poi per "eliminare la rivale Cristina la tettona" (Del Basso, ndr), con l'aiuto di Floriana, si trasforma in Marilyn Monroe e canticchia e ondeggia davanti alla sua preda che ci scherza su: "Ecco la mia fidanzata".

Valentina spiega alle sue amiche le sue tecniche di seduzione. Prima "studia" la sua preda, e poi si applica sui punti deboli e sprigiona "seduzione da tutti i pori", racconta ridendo la toscana. Così Floriana le consiglia di impegnarsi per "eliminare Cristina", e la regina della mortadella è d'accordo: "Obiettivo annientare la tettona".



Poi comincia la trasformazione in bomba sexy: "Ti facciamo diventare una bomba sexy meglio di Cristina... bisogna pensare ad una tattica". Così Vale indossa un tubino nero, elegante, e ondeggia verso Patrick che divertito la riempie di complimenti: "Come sei elegante, che bella". Poi prende per mano la toscana e la porta in salone: "Signori e signore vi presento la mia nuova fidanzata Vale con il suo abito elegantissimo".



Si assenta per un momento e torna con una rosa rossa e la nuova sensualissima Marilyn gli canticchia "Happy Birthday Mr President". Più tardi Patrick spiega all'amico Franco che la rosa regalata a Vale, in realtà la conservava per Cristina, "le ho dato la rosa di scorta", afferma ridacchiando il biondino. E poi gli fa una confidenza: "Stiamo scherzando, anche se stanotte ha tentato... con la scusa del bacino della buona notte...".