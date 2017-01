Dopo "Beautiful" Nick si scatena in pista

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:47 - A scatenarsi sul dancefloor della nuova edizione Usa di "Dancing with the Stars" ci sarà anche Jack Wagner, il Nick Marone di Beautiful. L'attore di soap, abbandonati temporaneamente Brooke e gli intrighi di palazzo dei Forrester, si prepara a stupire i suoi fan sulla pista televisiva, in una veste "danzerina" decisamente inedita. Una bella sfida per Jack, che si scontrerà con esponenti di spicco dello show-biz americano. - A scatenarsi sul dancefloor della nuova edizione Usa di "" ci sarà anche, ildi. L'attore di soap, abbandonati temporaneamente Brooke e gli intrighi di palazzo dei Forrester, si prepara a stupire i suoi fan sulla pista televisiva, in una veste "danzerina" decisamente inedita. Una bella sfida per Jack, che si scontrerà con esponenti di spicco dello show-biz americano.

Oltre a Wagner, al talent americano parteciperanno altri volti familiari al pubblico italiano. Tra i concorrenti ci sarà infatti l'attore Jaleel White, famoso in Italia per il personaggio di Steve, il nerd pasticcione della serie tv anni 90 "Otto sotto un tetto". Ma le sorprese non finiscono qui. In pista si scatenerà anche l'ex bambina prodigio Melissa Gilbert, l'indimenticabile ragazzina con le trecce del telefilm anni 70 "La casa nella prateria".



A completare il cast altri ballerini d'eccezione, tra cui il cantante pop Gavin DeGraw, il giocatore di football Donald Driver, la presentatrice Maria Menounos e l'ex tennista Martina Navratilova.