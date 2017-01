Lino Banfi: "Risposo mia moglie"

foto Olycom 09:48 - Il nonno più famoso e amato d'Italia si sposa. Lino Banfi in un'intervista su Chi annuncia che giovedì primo marzo risposerà sua moglie nella Cappella di Sant'Andrea Corsini in Laterano a Roma. "E' dal 1 marzo del 1962, quando io e mia moglie Lucia ci sposammo di nascosto - sppiega - in una sacrestia di Canosa di Puglia, che le prometto: 'Se arriveremo alle nozze d'oro faremo un matrimonio da principi'. Ci siamo arrivati. E io la risposo". - Il nonno più famoso e amato d'Italia si sposa.in un'intervista su Chi annuncia che giovedì primo marzo risposerà sua moglie nella Cappella di Sant'Andrea Corsini in Laterano a Roma. "E' dal 1 marzo del 1962, quando io e mia moglie Lucia ci sposammo di nascosto - sppiega - in una sacrestia di Canosa di Puglia, che le prometto: 'Se arriveremo alle nozze d'oro faremo un matrimonio da principi'. Ci siamo arrivati. E io la risposo".

E aggiunge: "Lucia se lo merita. Se non fosse stato per lei avrei abbandonato la carriera di attore. Mi disse: 'Preferisco che tu sia povero ma felice, piuttosto che ricco e infelice'. E il suo ottimismo mi ha portato fortuna. Io, invece, vedo sempre il bicchiere vuoto e rotto. E se non lavoro, mi deprimo".



Alla cerimonia, che sarà officiata dal cardinale Francesco Coccopalmero sono state invitate 270 persone. I testimoni, dice Banfi, "saranno Mara Venier, Gianni Letta e i nostri due figli, Rosanna e Walter".



E alla domanda se la moglie non fosse gelosa delle sue bellissime partner nelle commedie erotiche degli anni 70 risponde: "Lei non veniva mai sul set e loro la adoravano proprio per la sua discrezione. Non ha mai fatto la gelosa, poi figurati se venivano con un cesso come Banfi. Se avessero mostrato interesse per me mi avrebbe fatto tanto piacere, ma non so come avrei reagito. Di certo, non l'avrei mai detto a nessuno. Mantengo bene i segreti, per quello ho la testa grossa".