Valerio Scanu: "Torno così diverso"

Quasi in contemporanea Valerio Scanu annuncia su Facebook qualche dettaglio in più sul prossimo disco. "Confermo che il mio nuovo album 'Così diverso' uscirà il 20 marzo - rivela -. Mi piacerebbe dirvi il perché ho scelto questo titolo, ma per ora non posso, lo saprete a breve".

"Per il singolo, manca veramente poco, a me piace molto... - conclude - quindi aspetterò le vostre opinioni. Per ora vi lascio, ma state attenti che torno presto, anche perché tra poco si riparte, non vedo l'ora".



L'ultimo disco di Valerio risale al 2010 con "Parto da qui". Non si sa ancora nulla dei contenuti della nuova fatica musicale, forse il titolo sibillino "Così diverso" lascia presagire un nuovo percorso musicale o di contenuti.



Scanu è arrivato secondo ad "Amici" nel 2008 e ha vinto il 60esimo Festival di Sanremo con "Per tutte le volte che", canzone scritta da Pierdavide Carone. E proprio ad "Amici" torna il cantante a fine marzo, quando partirà il serale. Sarà in gara contro Marco Carta, Karima, Antonino, Carone, Annalisa, Virginio, Emma e Alessandra Amoroso. Se supererà le varie sfide arriverà alla finalissima del talent show che quest'anno si terrà all'Arena di Verona.

Andrea Conti