Luke Gamble ospite a "Wild - Oltrenatura"

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:15 - Mercoledì 29 febbraio in prima serata su Italia Uno, nuovo appuntamento con "Wild - Oltrenatura" condotto da Fiammetta Cicogna. Eccezionalmente in questa puntata, ospite il dog trainer di "Bau Boys", programma dedicato agli amici degli animali, Luke Gamble, veterinario inglese di fama internazionale capace di risolvere anche complessi casi riguardanti animali selvatici e rari. - Mercoledì 29 febbraio in prima serata su Italia Uno, nuovo appuntamento con. Eccezionalmente in questa puntata, ospite il dog trainer di", programma dedicato agli amici degli animali,, veterinario inglese di fama internazionale capace di risolvere anche complessi casi riguardanti animali selvatici e rari.

Le avventure ai limiti della sopravvivenza proseguono poi con Cade Courtley e i suoi insegnamenti per salvarsi in caso di dirottamento aereo.



Mentre Bear Grylls sopravvive nel Copper Canyon in Messico tra gole profonde e natura selvaggia, Steve Backshall cerca di incantare un cobra reale in Thailandia.



Grande spazio, inoltre, alle immagini spettacolari e mai viste della sofferta avventura di un padre e una figlia dispersi nel deserto australiano per 7 giorni; un prontuario per attacchi di squali; i filmati della corsa di carri più pazza e spericolata del mondo e l’incidente al cardiopalma di un paracadutista.



Per la rubrica “Shock Doc”, invece, la storia dei tre uomini più grassi del mondo, che per riconquistare una vita “normale”, si sottoporranno a diete estreme e interventi radicali; e per finire, spazio ai filmati della Wild chart, dedicata agli animali saltatori, e del Wild quiz, incentrato sulla lotta tra un varano e un’aquila.