"Viaggio a" Medjugorje con Paolo Brosio

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:54 - Mercoledì 29 febbraio su Retequattro in prima serata seconda puntata di "Viaggio a" con Paolo Brosio che racconta storie di persone che hanno vissuto esperienze straordinarie, miracoli e misteri inspiegabili. Intervista di Brosio al Cardinale Christoph Schonborn che interviene su Medjugorje: "Il soprannaturale è tangibile e questa è una presenza della Gospa, della Madonna, che tocca tanta gente".

Le telecamere del programma raccontano la commovente storia di Chiara Luce Badano, scomparsa a 18 anni dopo aver affrontato la malattia con straordinaria fede e serenità. “Viaggio a…” ha raggiunto Sassello, il paesino dove Chiara è vissuta e che oggi è diventato meta di pellegrini da ogni parte del mondo, per ripercorrere, attraverso le testimonianze dei genitori e dei suoi amici, la sua breve esistenza e il suo incontro con il movimento religioso dei Focolari. Chiara Luce Badano è stata proclamata beata nel 2010, grazie a un miracolo avvenuto per sua intercessione.



Brosio intervista poi Marija Pavlovic, una dei sei veggenti del paese erzegovino, la quale, subito dopo un’apparizione, rivela aspetti mai raccontati di questa esperienza straordinaria. In esclusiva, anche le parole del marito della donna, Paolo Lunetti, che racconta cosa significhi condividere la quotidianità con una persona che vede e parla con la Vergine.



Infine Paolo Brosio realizza una intervista esclusiva con il Cardinale Christoph Schönborn, che interviene con parole significative sul fenomeno di Medjugorje ("A Medjugorie il soprannaturale è tangibile e questo fenomeno è come lo conosciamo a Lourdes o a Fatima, è una presenza della Gospa, della Madonna, che tocca tanta gente. E questa è Lei, non è nostra immaginazione, è Lei".



Il Cardinale, arcivescovo di Vienna e primate d’Austria, lo scorso 17 novembre ha permesso che venisse organizzata nella cattedrale di Santo Stefano, nel cuore della capitale austriaca, una giornata speciale dedicata a Medjugorje. Era presente il veggente Ivan Dragicevic, il quale ha vissuto all’interno della chiesa il momento della apparizione. In seguito il cardinale è entrato in chiesa e ha celebrato una Messa solenne.



Sempre da Vienna, la testimonianza dell’Arciduchessa d’Austria Milona D’Asburgo, discendente della famiglia reale degli Asburgo, della principessa Sissi e dell’imperatore Francesco Giuseppe. Inoltre, due testimonianze inedite di casi di guarigione fisica da malattie gravissime: quella di Alfred Offner, affetto dal morbo di Sudek, e di Gabriela Pospischil.