Giuseppe si rompe il naso ad "Amici"

NASO ROTTO 11:57 - Paura ad "Amici" per il ballerino della squadra Blu Giuseppe. Durante le prove su una coreografia, il collega Jonathan con una mano ha rotto il naso di Giuseppe che è stato soccorso prontamente in ospedale. A causa di una fasciatura dovrà stare dieci giorni a riposo. Intanto Gerardo avrà una settimana di sospensione come provvedimento disciplinare. - Paura ad "" per il ballerino della squadra Blu Giuseppe. Durante le prove su una coreografia, il collegacon una mano ha rotto il naso diche è stato soccorso prontamente in ospedale. A causa di una fasciatura dovrà stare dieci giorni a riposo. Intantoavrà una settimana di sospensione come provvedimento disciplinare.

La decisione su Gerardo si è resa necessaria in seguito non solo alle accese discussioni di cui è stato protagonista ma anche per i suoi ritardi e le assenze ingiustificate. Grazia Di Michele non ci sta e i professori si sono riuniti per prendere una decisione. E' stata adottata una linea di mezzo proposta dal coreografo Cannito: Gerardo avrà una settimana di sospensione.



Intanto Giuseppe è stato accolto in studio tra gli applausi del pubblico e un lungo abbraccio di Maria De Filippi che scherzosamente ha indicato Jonathan come colpevole, serial killer. Uno dei ballerini più amati di "Amici" si scusa per l'incidente e spiega che dovrà rimanere a riposo per almeno dieci giorni con la fasciatura sul naso.

Andrea Conti