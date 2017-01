Adam Levine: "Sono un nerd pieno di donne"

foto Ap/Lapresse 12:14 - Adam Levine, giudice di "The Voice", ha ammesso che al liceo era un vero nerd. Niente look "sfigato" e occhiali spessi però. Il frontman dei Maroon 5 ha sempre avuto fortuna con il gentil sesso e l'arrivo della celebrità ha solo amplificato (anche se di molto) la situazione. Oltre alla musica e alle donne, l'altra sua grande passione è il basket: ha infatti confessato di venerare Jeremy Lin, playmaker dei New York Knicks. , giudice di "", ha ammesso che al liceo era un vero. Niente look "sfigato" e occhiali spessi però. Il frontman dei Maroon 5 ha sempre avuto fortuna con il gentil sesso e l'arrivo della celebrità ha solo amplificato (anche se di molto) la situazione. Oltre alla musica e alle donne, l'altra sua grande passione è il: ha infatti confessato di venerare, playmaker dei New York Knicks.

"Mi è sempre piaciuto uscire con le ragazze e non ho mai avuto problemi a farlo - confessa il frontman dei Maroon 5 - L'arrivo della fama ha ingigantito 1000 volte il mio successo con le donne, è stata una cosa folle ma l'ho accettata volentieri".



Il cantante è celebre soprattutto per la sua partecipazione nel talent canoro "The Voice", al fianco di Blake Shelton, Christina Aguilera e Cee Lo Green. Una svolta "televisiva", che non è stata apprezzata da tutti. "La vita di un cantante è segnata da persone che ti chiedono costantemente 'perchè stai facendo questo?' - ammette Levine - Ma io sono lì per aiutare le persone a realizzarsi e a tirare fuori il meglio da loro stesse".



Oltre alla musica e alla belle donne, Adam ha un'altra grande passione: il basket. Tifoso sfegatato dei Los Angeles Lakers, ammira però soprattutto Jeremy Lin, giocatore dei New York Knicks: "Mi piace vedere che con lui New York si sta di nuovo appassionando al basket, ne sono davvero felice".