Trovata la nuova Carrie di "Sex And The City"

11:06 - Dopo mesi di ricerche i produttori della serie "I diari di Carrie", prequel di "Sex And The City", hanno finalmente trovato la loro nuova Carrie Bradshaw. Il personaggio - diventato celebre in tutto il mondo grazie a Sarah Jessica Parker - sarà interpretato dall'attrice AnnaSophia Robb. La giovane star, nata in casa Disney, è diventata familiare al grande pubblico grazie al film per ragazzi "Un ponte per Terabithia".

La Robb presterà il volto alla giovane Carrie Bradshaw in "I diari di Carrie", la serie tv che racconterà la vita della fashion-victim newyorkese al liceo, anni prima della tormentata storia d'amore con Mr. Big. Il progetto - basata su un romanzo di Candace Bushnell, creatrice di "Sex And The City" - farà luce sull'adolescenza di Carrie, cresciuta nella provincia americana degli anni '80. Assisteremo all'evoluzione della futura scrittrice che, durante gli anni del liceo, imparerà a conoscere l'amore, l'amicizia e naturalmente il sesso.



Una sfida vinta per la giovane star, che ha sbaragliato la concorrenza, battendo sul tempo le colleghe Miley Cyrus e Blake Lively, anch'esse in lizza per il ruolo.