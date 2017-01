Ferdinando eliminato dal Grande Fratello 12

Grande Fratello oltre 4 milioni e il 18% di share

Oltre 4 milioni di spettatori (4.053.000 spettatori) hanno seguito Grande Fratello 12 con una share del 17,94% di share (19,27% sul target commerciale). La diciannovesima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che ieri ha visto l’eliminazione di Ferdinando, ha raggiunto picchi vicini al 32% di share. Nel target 15-24 il programma ha superato il 28% di share.



Vito in mezzo a due fuochi: Sabrina (l'amore) e Ilenia (l'amicizia)

"Non è la situazione in cui volevo trovarmi", afferma Vito a proposito dello scontro e gelosia della sua innamorata Sabrina e dell'amica Ilenia. Sabrina ha la consapevolezza di avere molti nemici nella Casa e per questo si è autoisolata: "E' una situazione non tranquilla". Sostanzialmente Sabrina è gelosa della bella amicizia tra Vito e Ilenia. Quest'ultima specifica: "Inizialmente in questa storia non c'entravo nulla fino a quando Sabrina ha fatto una scenata di gelosia. Non ho colpe e a Sabrina ho spiegato che non c'era motivo perché fosse gelosa di me anche perché a me Vito non piace". Sembrava fosse tutto chiaro ma dopo un mese e mezzo è scoppiato di nuovo lo scontro violento.



Sabrina: "Comunque vada uscirò dal Grande Fratello"

Al centro delle polemiche infuocate dentro la Casa per la gelosia ossessiva nei confronti di Vito, Sabrina annuncia: "Comunque vadano le nomination io voglio uscire da qui". A peggiorare la situazione ci pensa Kevin: "E' completamente pazza".



Ferdinando, la nostalgia per Angelica e una lettera...

L'ex gieffino Ferdinando ha avuto nostalgia di Angelica quando è tornato dentro la Casa, ormai tra i due è finito l'amore da cinque mesi. "Quello che provo è ancora forte, ma oggi è un ricordo", confessa. L'ex fidanzata scrive al concorrente: "Sono stupita che tu abbia parlato della nostra storia ma sono stupita non ho tue notizie da cinque mesi. Perché parli di problemi esterni l'amore fa superare tutte le barriere. Potevamo farcela, se il 'noi' vive ancora nel tuo cuore solo quando uscirai parleremo solo io e te, in privato e mai più pubblicamente". Ferdinando però respinge la possibilità di una riconciliazione: "E' difficile" poi si contraddice "c'è ancora amore".



L'allegria contagiosa di Patrick e il ritorno del "nemico" Ascanio

Grande Fratello non fa passare senza conseguenze il ‘blitz’ nella Suite compiuto dai ragazzi alla fine della scorsa puntata. Per punire l'allegro Patrick a capo del commando ecco il rientro in Casa dopo otto anni di un suo ex coinquilino, suo storico rivale: il "vendicatore" Ascanio. Patrick è ammanettato su un palo di lap dance ed entra Ascanio che vendicandosi delle malefatte passate di Patrick lo riempie di vernice e uova spaccate in testa.



Armando riallaccia il rapporto con il padre

Tuffo nel passato per Armando, i ricordi di un’infanzia vissuta con il papà Salvo tra musica e spensieratezza. La voglia del concorrente è riallacciare un rapporto col genitore dopo che se n'è andato da casa. Viene trasmesso un videomessaggio dell'uomo che tra passato e presente si augura che possa esserci un riavvicinamento con il figlio. Poi la sorpresa: l'ingresso in Casa di Salvo e l'abbraccio tra i due.



Ferdinando eliminato e Sabrina ci ripensa: "Rimango"

Se prima aveva detto che si sarebbe ritirata a causa delle pressioni dentro la Casa, dopo l'eliminazione di Ferdinando Sabrina ci ripensa e spalleggiata dalla madre in studio decide di continuare il suo percorso al Grande Fratello. Sabrina con una storia di violenze domestiche ad opera del padre commuove tutti e la mamma cerca di risollevarla.



Enrica: "Con Luca pronta per una storia"

Enrica fresca di eliminazione dichiara: "Innamorata è una parola grande ma Luca mi è mancato più di quanto potessi prevedere e i presupposti per iniziare la storia ci sono. Mi ha colpita in tante cose: è intelligente, le sue chiacchierate mi piacevano...".



La sorprendente macchina della verità dello Squalo Luca

Luca si sottopone alla macchina della verità. Alessia Marcuzzi gli fa delle domande. Sei uno Squalo vero hai avuto più di 100 donne, è vero? Sì (La macchina della verità conferma) - Pensavi che la storia con Enrica potesse darti dei vantaggi? No (La macchina della verità conferma) Sei convinto che Enrica sia veramente innamorata di te? Sì (La macchina della verità dice che è falso) Hai mai avuto il dubbio di essere stato usato da Enrica? No (La macchina della verità dice che è falso) Sei veramente innamorato di Enrica? Sì (La macchina della verità dice che è falso)

Andrea Conti