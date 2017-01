"La bella e la bestia", arrivano due serie tv

foto Olycom 15:37 - "La bella e la bestia" si fa in due per la tv. Perché la Abc e The Cw stanno riadattando la celebre favola per il piccolo schermo. In realtà si tratta di due progetti ben distinti, che quindi non dovrebbero farsi concorrenza: uno sul genere musical e l'altro come remake della celebre serie degli anni Ottanta, che avrà come protagonista Kristin Kreuk. - "" si fa in due per la. Perché lastanno riadattando la celebre favola per il piccolo schermo. In realtà si tratta di due progetti ben distinti, che quindi non dovrebbero farsi concorrenza: uno sule l'altro comedella celebre serie degli anni Ottanta, che avrà come protagonista

Per quanto riguarda la Abc, non è stata ancora scelta l'attrice protagonista che dovrà interpretare Grace, mentre si sa già che a vestire i panni di Shiro, la guardia del corpo, sarà Darius Campbell. Mentre Christopher Egan sarà Gorrick, fidanzato della Bella.



"Beauty and the beast" di The Cw, invece, si rifà al famoso format con Linda Hamilton e Ron Perlman (rispettivamente un avvocato e una bestia che vive nella periferia di New York). E si sa già che Kristin Kreuk, Lana in "Smallville", sarà la bellissima protagonista.