Iris, poker di film dedicati a Buzzanca

foto Dal Web 12:02 - Iris, la rete digitale gratuita di Mediaset, dedica all'istrionismo di Lando Buzzanca un poker di film da collezione lungo una maratona in programma il 27 febbraio a partire dalle 23. Rivedremo quindi l'attore palermitano nel film scandalo degli anni Settanta "All'onorevole piacciono le donne", "Il merlo maschio" con una splendida esordiente Laura Antonelli, "Il magnate" e "Il domestico".

Ne "All'onorevole piacciono le donne" (1972) di Lucio Fulci l'attore interpreta un onorevole in preda alla foga sessuale fuori e dentro Montecitorio (non per niente all'epoca il film venne vietato ai minori di 18 anni per lo scandalo. "Il merlo maschio" (1971) di Pasquale Festa Campanile è probabilmente il suo film più popolare: al fianco di Buzzanca si segnala l'esordio di rilievo di Laura Antonelli nei panni della moglie di un frustrato impiegato (Buzzanca) che sfoga le sue nevrosi esibendo le grazie della consorte.



E' ambientato nell'Italia del post-boom "Il magnate" (1973) di Giovanni Grimaldi, nel quale l'attore palermitano è un ingegnere che finisce per "prestare" la moglie in cambio di un prestito di 500 milioni che potrebbe far compiere il grande salto alla coppia. Ne "Il domestico" (1974) di Luigi Filippo D'Amico è il maggiordomo di una schiera di macchiette all'italiana che svariano dall'ingegnere sposato con una ex prostituta a un produttore cinematografico di pellicole neorealiste.