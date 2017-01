La Gdf irrompe da Chiambretti per le Femen...

foto Olycom Correlati GDF E MODELLE IN TOPLESS

Fuori programma nel corso dell'ultima puntata di "Chiambretti Sunday Show". Mentre in studio c'erano le tre modelle ucraine Femen, accusate questa volta di aver disturbato una sfilata di Versace, sono entrati due milatari della Guardia di finanza con un ordine di rimpatrio per le ragazze. Tutto finto in realtà ma né le Femen né gli altri ospiti come Selvaggia Lucarelli erano stati avvertiti. E le modelle hanno reagito... denudandosi!

Chiambretti, apparso colto di sorpresa e innervosito, ha tentato subito di sedare gli animi, di calmare la situazione, mentre le Femen, per nulla intimidite, urlavano e protestavano a seno nudo e i finanzieri si adoperavano per portarle via dallo studio tra le proteste del pubblico.



I militari erano in realtà due attori del programma e lo scherzo sarebbe stato scoperto solo una volta dietro le quinte.