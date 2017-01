"U&D", l'ultimatum di Teresanna

foto Da video Correlati PIANTO DIETRO LE QUINTE

PACE CON IL BALLO 11:36 - A "Uomini e Donne" Teresanna lancia l'ultimatum a Francesco: "O mi accetti così oppure me ne vado". L'ex tronista ora corteggiatrice non accetta più gli attacchi delle rivali in amore (Emiliana e Alessia), ma soprattutto se la prende con il bel tronista che non la difende dal "massacro". Così la prorompente napoletana non si presenta in esterna e scoppia in lacrime. Poi i due fanno pace in studio con un ballo. - A "lancia l'ultimatum a Francesco: "O mi accetti così oppure me ne vado". L'ex tronista ora corteggiatrice non accetta più gli attacchi delle), ma soprattutto se la prende con il bel tronista che non la difende dal "". Così la prorompente napoletana non si presenta in esterna e scoppia in. Poi i due fanno pace in studio con un ballo.

Teresanna sceglie infatti di non uscire in esterna e fa recapitare un biglietto a Francesco dalla redazione. Le telecamere l'avevano scovata prima in camerino dove, singhiozzando, si sfogava così: "Non mi si può condannare così, non è giusto! ero pronta agli attacchi ma questo è un massacro! io ci sto male e lui non ha detto A! o mi accetta e mi tende una mano oppure non se ne fa più nulla".



In realtà la napoletana ha voglia di vederlo, ma vuole che il suo messaggio arrivi al tronista. Dal canto suo non accetta le condizioni: "In questa situazione lei deve solo dare e io solo ricevere, non mi sta bene che lei ponga delle condizioni". E Teresanna si giustifica: "Non ho mai detto che eri tu a dover fare qualcosa per me, non sono venuta in esterna perché non ero nelle condizioni giuste per farla, ero annebbiata... tutto questo per me non è facile, mentre lui riflette io muoio dentro".



Poi il tronista la invita a ballare e Maria De Filippi fa notare che lei non si alza subito in piedi ma attende che lui vada da lei e le prenda la mano.