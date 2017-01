Protesta ambientalista, arrestata "Xena"

foto Olycom Correlati I NUDI DI LUCY LAWLESS 14:59 - Si batte contro la trivellazione petrolifera nell'Artide e il riscaldamento globale e per questo la sexy principessa guerriera "Xena" della popolare serie tv è finita in carcere in Nuova Zelanda. L'attrice Lucy Lawless è stata infatti arrestata con cinque attivisti di Greenpeace, dopo che il gruppo aveva trascorso per protesta quattro giorni appollaiato sulla torre di trivellazione di una nave Shell per cercare di impedirle di salpare verso i mari artici. - Si batte contro lanell'e il riscaldamento globale e per questo la" della popolareè finita inin. L'attriceè stata infatti arrestata con cinque attivisti di, dopo che il gruppo aveva trascorso per protesta quattro giorni appollaiato sulla torre di trivellazione di una nave Shell per cercare di impedirle di salpare verso i mari artici.

D'altronde l'attrice nella serie tv che l'ha resa famosa era una signora della guerra pentita, in viaggio per redimere i suoi peccati passati. E forse per farsi perdonare le scene sexy (anche nella serie tv "Spartacus") la 43enne Lawless da tempo si batte per cause ambientali. Nel 2009 era stata nominata anche ambasciatrice di Greenpeace.



Parlando per telefono dalla cima della torre aveva detto di manifestare "per conto del pianeta e dei miei tre figli". Ha anche raccontato la difficoltà e la paura, nel trascorrere tre notti in cima alla torre tra freddo e forte vento, ma ha aggiunto di sentirsi "in dovere di prendere posizione". Ideali che le sono costati il carcere: l'accusa è di di abbordaggio illegale di una nave.