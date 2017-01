Gf, Gaetano lascia dopo incidente

Correlati CRISTINA, SAUNA HOT

TUTTO SUL GF12

IL SITO UFFICIALE DEL GRANDE FRATELLO

LA PAGINA FACEBOOK 19:14 - Gaetano, vittima di un infortunio domestico, lascia il gioco. E la 19esima puntata del "Grande Fratello 12", in onda il 27 febbraio in prima serata su Canale 5, si preannuncia ricca di colpi di scena. Protagonista indiscusso è Patrick, che sarà "punito" dopo il blitz nella suite. Nella Casa entrerà infatti Ascanio Pacelli, suo storico rivale nella quarta edizione. Chi tra Sabrina, Kevin, Ferdinando e Valentina lascerà il gioco? , vittima di un infortunio domestico, lascia il gioco. E la 19esima puntata del "", in onda il 27 febbraio in prima serata su Canale 5, si preannuncia ricca di colpi di scena. Protagonista indiscusso è, che sarà "punito" dopo ilnella suite. Nella Casa entrerà infatti, suo storico rivale nella quarta edizione. Chi tralascerà il gioco?

Gaetano è stato infatti accompagnato dalla produzione in un centro diagnostico per accertamenti clinici a causa di un incidente mentre stava giocando con i suoi coinquilini. Al termine degli accertamenti, una volta ottenuti i referti e dopo aver ascoltato più di un parere medico, pur non essendo una situazione preoccupante, la produzione ha deciso che De Robertis non è più in condizioni di rientrare e proseguire regolarmente il gioco ed è costretto ad abbandonare la Casa.



In studio, dopo una settimana di 'reclusione', entreranno Enrica e Giusy, le eliminate della scorsa puntata, che potranno rivedere i momenti più belli della loro permanenza nella Casa. Ad attendere la futura psicologa siciliana, però, ci sarà anche il tanto atteso incontro con Luca, con il quale ha avuto una turbolenta e chiacchierata storia dietro la porta rossa e che sarà sottoposto alla macchina della verità, per chiarire definitivamente i dubbi, sollevati da più parti, sulla sua presunta omosessualità.



Riflettori puntati anche su Sabrina, in nomination insieme a Kevin, Ferdinando e Valentina. Al centro delle domande di Alessia Marcuzzi ci sarà la storia familiare della romana di origini tunisine e le sue crisi dentro la Casa: dopo una settimana difficile, carica di tensione e discussioni con tutti i coinquilini, Sabrina si confronterà in diretta con Vito e Ilenia. Per Armando, invece, sempre più vicino alla maggiorata Cristina Del Basso (fatto che ha scatenato la gelosia di Caterina) ci saranno i ricordi di un'infanzia vissuta con il papà, con il quale non ha contatti da tempo, tra musica e spensieratezza.