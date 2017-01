Maria De Filippi piange a "Italia's Got Talent"

foto Da video Correlati SI COMMUOVE PER DEVIN 18:53 - La semifinale di "Italia's Got Talent" si è svolta tra colpi di scena e a suon di televoto per 24 concorrenti. A sorpresa, per la seconda volta nel programma, Maria De Filippi è scoppiata a piangere commuovendosi per il numero dell'acrobata Devin De Bianchi, che poi ha passato il turno. L'autrice e conduttrice si è scusata più volte: "Mi dispiace". Lo show si aggiudica una share media del 25.89% pari a 5 milioni 717 mila telespettatori. - La semifinale di "" si è svolta tra colpi di scena e a suon di televoto per 24 concorrenti. A sorpresa, per la seconda volta nel programma,è scoppiata a piangere commuovendosi per il numero dell'acrobata, che poi ha passato il turno. L'autrice e conduttrice si è scusata più volte: "Mi dispiace". Lo show si aggiudica una share media del 25.89% pari a 5 milioni 717 mila telespettatori.

La De Filippi aveva iniziato a commuoversi rivedendo la performance al piano dell'anziano maestro De Lucia, poi con l'ingresso di Devin l'emozione si è fatta ancora più evidente. Rudi Zerbi ha cercato più volte di consolare Maria che dispiaciuta continuava a scusarsi: "Non so cosa mi è successo".



Il risultato di ascolto di "Italia’s Got Talent" consente a Canale 5 di mettere a segno un’altra vittoria negli ascolti di prima e seconda serata. In prime time Canale 5 registra 5 milioni 728 mila telespettatori con il 20.70% di share, mentre in seconda serata con 4 milioni 155 mila telespettatori ottiene il 28% di share. Alle ore 21:40 “Italia’s Got Talent” raggiunge gli 8 milioni di telespettatori.

