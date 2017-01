"Ai caduti la mia pensione da ex deputato"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I VIP SI CONFESSANO A VERISSIMO 14:54 - Gerry Scotti a Verissimo sulla sua pensione da ex parlamentare dichiara: "Avendo versato i contributi, avrò diritto a percepire all’età di 65 anni, ossia tra 10 anni, una pensione come ex parlamentare di 2.300 euro al mese. Siccome ritengo di non aver fatto in quel ruolo tutto il mio dovere, ho deciso unilateralmente di devolverlo alle famiglie dei caduti nell’adempimento del proprio dovere, delle forze dell’ordine". a Verissimo sulla sua pensione da ex parlamentare dichiara: "Avendo versato i contributi, avrò diritto a percepire all’età di 65 anni, ossia tra 10 anni, una pensione come ex parlamentare di 2.300 euro al mese. Siccome ritengo di non aver fatto in quel ruolo tutto il mio dovere, ho deciso unilateralmente di devolverlo alle famiglie dei caduti nell’adempimento del proprio dovere, delle forze dell’ordine".

A Silvia Toffanin che gli chiede, poi, cosa pensi del monologo di Celentano a Sanremo, il conduttore risponde: “A me Celentano piace quando canta. Faccio parte di tutta quella schiera che è cresciuta con la sua musica, che lo ama come cantante e come istrione. I contenuti che ha esposto a Sanremo meritano approfondimenti di tipo diverso. E poi – prosegue Gerry – chiedere la censura di altri, sperando di non essere censurati, è perlomeno un atteggiamento curioso, dal quale mi dissocio”.



E sempre a proposito di Sanremo, Gerry Scotti lancia la sua idea di conduzione per il prossimo anno: “Tutti gli anni si fa il mio nome come conduttore per poi farlo fare ad un altro. Ma vi dico, e segnatevelo, che l’anno prossimo Sanremo verrà condotto da Fabio Fazio e Geppi Cucciari”.



Infine il conduttore pavese manda un messaggio al giovane Alessandro Casillo, che ha dedicato la sua vittoria a Sanremo proprio a Gerry Scotti: “Caro Alessandro vincere Sanremo giovani potrebbe essere visto come un punto di arrivo, ma se tu, invece, lo prendi come punto di partenza è meglio, perché da adesso in poi le soddisfazioni tarderanno ad arrivare ancora così grandi e ti sembrerà tutto maledettamente in salita. Non è una predica, ma ti voglio stimolare così a dimostrare a tutto il mondo che avevamo ragione noi e quando vincerai il Sanremo dei grandi io spero di essere lì, un po’ più vecchietto, ad applaudirti in prima fila”.



