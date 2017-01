Dopo Sanremo Emma torna a casa "Amici"

foto Ansa Correlati MARCO IN SFIDA 16:28 - Sabato 25 febbraio alle 14.10 su Canale 5 appuntamento in diretta con "Amici", il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Direttamente dalla vittoria a Sanremo la cantante Emma torna nello studio di "Amici", che nel 2009 l'ha consacrata vincitrice del talent show, e canta dal vivo il brano vincitore del Festival "Non è l'inferno". - Sabato 25 febbraio alle 14.10 su Canale 5 appuntamento in diretta con ", il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Direttamente dalla vittoria a Sanremo la cantantetorna nello studio di "Amici", che nel 2009 l'ha consacrata vincitrice del talent show, e canta dal vivo il brano vincitore del Festival "".

Nella scuola di “Amici” continuano gli esami di sbarramento e le sfide per selezionare i nove allievi che accedono al serale.



Nel corso di questa settimana la prova di sbarramento ha avuto esito negativo per la ballerina della squadra Gialla Chiara Giuli, che ha lasciato la scuola.



A rischio del banco di scuola c’è il cantautore Marco Castelluzzo, scelto dai Verdi che la scorsa settimana si sono classificati ultimi nella graduatoria delle squadre.



“Amici” è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Luca Zanforlin e Mauro Monaco. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è affidata a Paolo Pietrangeli.



EMMA SUBITO PRIMA IN CLASSIFICA

Dopo il trionfo al Festival “Non è l’inferno” è il brano più venduto di Sanremo: in testa alla classifica GFK dei download digitali ed è uno dei brani più trasmessi dalle radio. Anche l’album “Sarò Libera”, pubblicato a settembre su etichetta Universal, è in salita al numero 6 della classifica, dopo 22 settimane di permanenza ininterrotta.