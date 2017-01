Kevin, palpatina alla regina della mortadella!

Valentina, titolare di un negozio di alimentari, è la vera rivelazione della settimana. La 32enne di Arezzo, infatti, è approdata nel bunker di Cinecittà grazie al casting online.



"Per me si è avverato un sogno" , ci sto provando da undici anni", ha detto la ragazza ai suoi nuovi amici. L'entusiasmo della "Regina della mortadella" - così come si è presentata lei stessa per la sua attività lavorativa - è stato il suo passaporto per "allacciare" con tutti: ha risposto volentieri alle loro curiosità parlando della sua vita prima dell'arrivo in Casa.



Spiegando l'origine del suo soprannome e raccontando loro di come abbia evitato di impegnarsi in relazioni sentimentali stabili. Adesso avrà tutto il tempo per farlo nella sua nuova avventura.