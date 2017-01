Isola, Enzo Paolo Turchi colpito alla testa

foto Da video Correlati PAURA IN DIRETTA 10:01 - Panico in diretta durante L'Isola dei Famosi. Nella prima ricompensa, due squadre e la pelota da mettere a segno da una parte o l'altra, Enzo Paolo Turchi è stato colpito in testa. Per fortuna le pelota erano vuote ma la botta ha costretto il coreografo al ricovero in infermeria. Rassicurata dai dottori la moglie Carmen Russo ha detto: "Sta bene ma è sotto osservazione". Eliminato Apicella, Manuel Casella (ex di Amanda Lear) è la new entry. - Panico in diretta durante L'Isola dei Famosi. Nella prima ricompensa, due squadre e la pelota da mettere a segno da una parte o l'altra,è stato colpito in testa. Per fortuna le pelota erano vuote ma la botta ha costretto il coreografo al ricovero in infermeria. Rassicurata dai dottori la moglieha detto: "Sta bene ma è sotto osservazione". Eliminato(ex di Amanda Lear) è la new entry.

Durante il lancio in aria della pelota, che doveva essere presa in mano dalla squadra avversaria, Enzo Paolo Turchi è stato colpito in testa. Il coreografo è stato prontamente soccorso dai compagni e portato fuori dall'acqua mentre un infermiere della produzione ha subito controllato il quadro generale di salute di Enzo Paolo per poi trasportarlo in infermeria.



La moglie Carmen Russo ha seguito minuto per minuto la vicenda e poi è stata tranquillizzata dai dottori. "Sta bene ma devono tenerlo sotto osservazione", ha detto poi in diretta con al fianco Vladimir Luxuria.



Durante la serata non sono mancati i colpi di scena con la new entry Manuel Casella tra gli eroi, l'eliminazione di Mariano Apicella e la nomination con tre donne: Nina Moric, Carmen Russo e Aida Yespica.

Andrea Conti