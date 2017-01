Celentano: "Dalle elezioni possibili sorprese Critiche Vaticano?Non sanno com'è Paradiso"

foto LaPresse 07:26 - Adriano Celentano torna in video dopo lo scalpore di Sanremo. "Qualcosa mi dice che il cambiamento è nell'aria e che il vento di questo cambiamento sta diventando una tempesta. Alle prossime elezioni potrebbero esserci delle sorprese" dice a "Servizio pubblico". Poi, sulla Rai: "Credo che l'errore stia nel meccanismo di conduzione. Finché i partiti continueranno a litigarsela, sarà sempre preda di sotterfugi, intrighi e sospetti a danno del Paese". - Adriano Celentano torna in video dopo lo scalpore di Sanremo. "Qualcosa mi dice che il cambiamento è nell'aria e che il vento di questo cambiamento sta diventando una tempesta. Alle prossime elezioni potrebbero esserci delle sorprese" dice a "Servizio pubblico". Poi, sulla Rai: "Credo che l'errore stia nel meccanismo di conduzione. Finché i partiti continueranno a litigarsela, sarà sempre preda di sotterfugi, intrighi e sospetti a danno del Paese".

"La gente sta cominciando a capire che non si va da nessuna parte se non prendiamo con forza e determinazione la via dell'onestà".



Ma al centro del suo intervento non poteva che esserci Sanremo. "Non cambierei una virgola di ciò che ho detto". Ma un'esperienza che il Molleggiato pensa sia conclusa. "Però non è un problema - assicura - perché il successo è bello, gratificante ma non ha niente a che vedere con la felicità che si prova per esempio in una partita a bocce con quattro amici".



Quanto alle critiche rivoltegli dalle "alte sfere del Vaticano", replica: "Ma loro non sanno com'è il Paradiso".