"U&D", sboccia l'amore tra Italo e Rosy

foto Da video Correlati WEEKEND A PARIGI

UNA STORIA D'AMORE

RAPPORTO INCRINATO

ROBERTA BALLA DA SOLA 17:02 - A "Ragazzi e ragazze" di "Uomini e Donne" sboccia l'amore tra Italo e Rosy. I due si sono dichiarati pubblicamente dopo un periodo di corteggiamento: "Ti ho amata dal primo momento che ti ho vista", le ha sussurrato lui prima di invitarla per un weekend, di passione, a Parigi. Intanto anche tra Alessio e Adriana cresce il feeling, mentre è crisi tra Roberta e Daniele. - A "" di "" sboccia l'tra. I due si sono dichiarati pubblicamente dopo un periodo di corteggiamento: "Ti ho amata dal primo momento che ti ho vista", le ha sussurrato lui prima di invitarla per un weekend, di passione, a. Intanto anche tracresce il feeling, mentre è crisi tra

"Ro, hai da fare per i prossimi settant'anni?", è la domanda che Italo ha fatto Rosi, che ha prontamente risposto: "No". Uno seduto di fronte all'altra raccontano in studio i momenti belli passati insieme. D'altronde tra i due, che si sono frequentati da subito, è stato un vero e proprio colpo di fulmine.



Adesso la coppia è pronta a vivere una storia travolgente, lontano dalle telecamere. E mentre scoppia la coppia Daniele-Roberta, per colpa di Davide che la corteggia (ricambiato), un elegantissimo Alessio dichiara il suo interesse per Adriana: "Credo di aver trovato la donna della mia vita". Lei si emoziona e poi scarta il regalo, una moneta che gli è stata donata dal nonno, che vuole essere di buon auspicio per un nuovo cammino insieme. Se son rose fioriranno.