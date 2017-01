Elisa: "Sanremo non rappresenta più la musica"

"Quello che posso dire - aggiunge - è che fino a una decina di anni fa le canzoni esprimevano una moda, una contemporaneità e questo si può facilmente notare ascoltando la radio: mia madre e mia sorella, per esempio, ascoltavano sempre le canzoni uscite dal Festival e Sanremo riempiva la radio. Da dieci anni non è più così".



Il discorso si è poi spostato sul clamore uscitato da Belen e dal vestito mozzafiato che ha lasciato intravedere il suo tatuaggio (una farfalla) e parte dell'inguine: "La farfalla non è il problema, il problema è dove si posa. Anzi, dove 'non' si posa. Non c'è niente di male a guardare una farfalla, purché si posi su qualcosa di sostanzioso".



L'artista originaria di Monfalcone, classe 1977, ha parlato durante la conferenza stampa del film di Roberto Faenza, "Un giorno questo dolore ti sarà utile", in sala venerdì dal momento che è interprete della colonna sonora.