Sergio Sgrilli canta Sanremo a "Zelig"

foto Ufficio stampa 15:26 - Tra i comici sul palco degli Arcimboldi nella sesta puntata di "Zelig" in onda venerdì 24 febbraio alle 21.10 su Canale 5: Sergio Sgrilli con una compilation dedicata al Festival di Sanremo e Gianluca De Angelis con le sue intercettazioni telefoniche (questa settimana non potevano non affrontare il tema tanto discusso della famosa "farfallina").

E ancora Mr Forest, Marco Marzocca nei panni del filippino Ariel, i Mancio&Stigma con la parodia dei ragazzi Emo, la coppia Nuzzo&DiBiase, i Senso D’Oppio, Ale&Franz , Gianni Cinelli che interpreta un improbabile barman e molti altri.



Il momento musicale è affidato al cantante J-Ax che per l’occasione canterà con Claudio e Paola uno dei suoi ultimi brani “Meglio prima” riscritto per Zelig insieme a Rocco Tanica.



In anteprima per Zelig si esibirà la compagnia canadese dei “Cirque Éloize” con un momento tratto dalla tournée italiana che unisce le discipline circensi all’urban dance, la breakdance all’hip hop.



Continua il successo di Zelig, varietà comico ideato da Gino&Michele e da Giancarlo Bozzo, che nella puntata di venerdì scorso ha registrato il suo record stagionale con 6.296.000 telespettatori totali e il 26,21% di share commerciale.



Dietro le quinte, lo storico gruppo di lavoro, Gino & Michele e Giancarlo Bozzo insieme al collaudato e nutrito gruppo di coautori: Federico Basso, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Antonio De Luca, Marco Del Conte, Federico Andreotti, Furio Andreotti, Bruno Furnari, Giovanna Donini, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Andrea Midena, Gigi Saronni, Alessio Tagliento, Rocco Tanica, Fabrizio Testini, Renato Trinca, Carlo Turati, Paolo Uzzi. Roberto Bosatra è il produttore Bananas e Giuseppe Ioppolo il produttore Mediaset. Le scene sono di Enrico Dusi e le luci di Daniele Savi. Paola Folli è la vocal coach e le coreografie sono di Mirella Rosso mentre i costumi sono di Laura Liguori. Marco Beltrami firma la regia.