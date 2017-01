Quarto Grado su Denise Pipitone

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:41 - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile “Quarto Grado” in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 24 febbraio alle 21.10. Al centro della puntata: gli aggiornamenti sulla scomparsa di Roberta Ragusa, le novità sul processo Pipitone, la riapertura delle indagini sul caso dei fratellini Pappalardi e aggiornamenti sugli omicidi Scazzi, Gambirasio e Rea. - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile “Quarto Grado” in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 24 febbraio alle 21.10. Al centro della puntata: gli aggiornamenti sulla scomparsa di Roberta Ragusa, le novità sul processo Pipitone, la riapertura delle indagini sul caso dei fratellini Pappalardi e aggiornamenti sugli omicidi Scazzi, Gambirasio e Rea.

A seguito della decisione della Procura di Bari di riaprire le indagini per la morte di Ciccio e Tore, i fratellini di Gravina di Puglia, “Quarto Grado” tornerà ad indagare sul caso.



Il conduttore Salvo Sottile darà conto degli aggiornamenti sul processo in corso per la misteriosa sparizione di Denise Pipitone, avvenuta a settembre 2004: ospite in studio, Piera Maggio, madre della bambina.



Nel corso della puntata, il settimanale di Retequattro si occuperà anche della scomparsa di Roberta Ragusa, la donna di 44 anni di San Giuliano Terme della quale non si hanno più notizie da oltre un mese.



Infine Sottile, con Sabrina Scampini, aggiornerà i telespettatori sui casi di Yara Gambirasio, Melania Rea, Sarah Scazzi e Roberto Straccia.



“Quarto Grado” è un programma firmato da Videonews, testata diretta da Claudio Brachino, a cura di Siria Magri, Sabrina Scampini e Salvo Sottile. Alla regia, Dario Calleri. Produzione esecutiva di Simona Lazzarini.