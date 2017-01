Sfida per Marco che rischia il posto ad "Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati MARCO IN SFIDA 12:43 - Proseguono gli esami di sbarramento per selezionare i nove allievi di "Amici" che passeranno al serale. Occhi puntati su Marco Castelluzzo della squadra verde che dovrà sostenere una sfida contro Antonio Sorrentino. Secondo i compagni di scuola Marco non dovrebbe avere problemi a vincere ma Grazia Di Michele invita tutti a non dar troppe cose per scontato. - Proseguono gli esami di sbarramento per selezionare i nove allievi di "" che passeranno al serale. Occhi puntati sudella squadra verde che dovrà sostenere una sfida contro. Secondo i compagni di scuola Marco non dovrebbe avere problemi a vincere ma Grazia Di Michele invita tutti a non dar troppe cose per scontato.

Intanto c'è maretta tra i ballerini dopo l'ingresso del talentuoso Valentin che ha mostrato doti di ballerino classico notevoli. Ma se i colleghi prima gli hanno fatto i complimenti e poi sparlato alle spalle, l'unico ad essere stato sincero con lui è stato il cantante dei gialli Ottavio che ha lodato il nuovo allievo della scuola di Canale 5.



A Valentin è stato mostrato l'rvm che incrimina José e Francesca e lui garbatamente risponde: "In Romania si dice: prima leggi il libro e poi giudicalo". Chiudendo così con educazione ogni polemica sul nascere.



Inizia l'esame di sbarramento per Valeria che interpreta "Quando" di Pino Daniele su richiesta della Di Michele che le fa notare come interpreti eccessivamente le canzoni quando sarebbe necessario "alleggerirle".

Andrea Conti