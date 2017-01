Gf, tra Valentina e Martina volano parolacce

Correlati ILENIA, MASSAGGI E RELAX

09:37 - Le liti nella Casa del "Grande Fratello 12" non sono finite. Dopo Gaia e Gaetano, che però hanno già fatto pace, tocca a Martina e Valentina. Che invece non hanno nessuna intenzione di stringersi la mano. Tra le ragazze volano insulti e parolacce. Non solo. La barese si pente di aver fatto le rivelazioni shock sul suo passato (ha subito violenze) e non vuole che gli inquilini provino pena per lei. Ma Kevin, spietato, le fa notare che "è inevitabile".

Martina si lamenta del vociferare notturno che le impedisce di dormire. "Valentina non le capisci le cose?!", chiede alla barese, che, con aria indifferente, evita di rispondere. Così la torinese la accusa di essere maleducata. Ma la risposta non si fa attendere, e in dialetto pugliese la ragazza la apostrofa come "stupida".



Martina non ci sta, non ha nessuna intenzione di essere insultata, la segue in camera e le chiede con toni decisi di non permettersi di dirle parolacce. "Invece di chiedermi scusa mi dai anche della deficiente?! e parla in italiano!", attacca la torinese. Martina non sopporta i modi di fare di Valentina, ma la barese non ammette di aver sbagliato e continua a provocarla. Poi la pugliese commenta la sua esperienza al GF con Kevin e Floriana: la ragazza sostiene di non essere mai stata piatta nel suo modo di fare, ma l'estroso inquilino le fa notare che semmai è stata fin troppo particolare.



La barese ripensa al racconto che ha fatto della sua vita e si chiede se abbia fatto bene a parlarne, non vuole assolutamente fare pena a nessuno. Così Kevin sottolinea che la sua storia, per forza di cose, la fa apparire tenera a tutti. Floriana, invece, la invita a non sentirsi in colpa se ha avuto la necessità di condividere con il gruppo il suo trascorso. Quando poi Kevin le dice che la ritiene incoerente e che ha iniziato ad apprezzarla solamente da quando ha stretto amicizia con Enrica e Floriana, Valentina se la prende e mette il broncio.