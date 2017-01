Helen Flanagan, che curve esplosive!

foto Twitter Correlati IL SUO LATO HOT 12:00 - Su Twitter ama postare il lato del suo corpo che le piace di più. Ovvero il décolleté, così ogni giorno i followers di Helen Flanagan, 21enne attrice inglese famosa per aver vestito i panni di Rosie Webster nella soap opera "Coronation Street", aspettano con trepidazioni le nuove foto delle curve. E la giovane attrice non li delude mai. - Suama postare il lato del suo corpo che le piace di più. Ovvero il, così ogni giorno i followers di, 21enne attrice inglese famosa per aver vestito i panni dinella soap opera "", aspettano con trepidazioni le nuove foto delle. E la giovane attrice non li delude mai.

A soli dieci anni, proprio per il ruolo in tv, è stata nominata "migliore giovane attrice". Ma adesso che è cresciuta Helen non vuole nascondere il fisico mozzafiato e soprattutto il seno prosperoso, di cui è molto orgogliosa.



Recentemente ha annunciato di voler tornare a lavorare in "Coronation Street", la serie che le ha dato la popolarità. Intanto si gode la bellissima storia d'amore con il calciatore 23enne Scott Sinclair. Che ha la fortuna di poterla ammirare dal vivo.