Claudio Amendola presto a Le Iene Show

Giovedì 23 febbraio alle 21.10 su Italia 1, quarto appuntamento con Le Iene Show. Alla conduzione Ilary Blasy, Enrico Brignano e, per l'ultima puntata, Alessandro Gassman, che, come già concordato e dopo il grande successo ottenuto, saluta il programma di Italia 1, perché impegnato nella realizzazione del suo primo film da regista. Al suo posto, arriverà prossimamente Claudio Amendola.

In merito alle polemiche che hanno visto coinvolti Adriano Celentano e il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio, gli inviati di Italia 1 intervistano il giornalista, che, rivolge un appello al molleggiato: “La prossima volta che noi ci occuperemo di quelli che non hanno voce, unisca la sua voce alla nostra. Non ho niente da perdonargli, ho soltanto da dirgli: riconosci che possiamo fare delle cose insieme, perché dobbiamo farle contro?”.



E poi, una divertente quanto surreale intervista “ambientata nel futuro”, più precisamente tra quarant’anni, al portiere della Juventus Gigi Buffon. Il numero 1 della Nazionale Italiana, dopo essere stato “invecchiato”ad arte, si presta divertito al gioco e risponde alle domande della Iena Jacopo Morini, spaziando dalla vita professionale a quella privata. Sul suo ex ct Marcello Lippi dice:” Marcello è stato il massimo per me. Sinceramente è la persona che porto nel cuore”. Alla domanda su dove ha finito di giocare, dichiara: “A livello proprio agonistico nella Juve, però insomma anche gli ultimi due anni in America e l'ultimo in Cina sono stati delle esperienze di vita molto importanti. Avevo quarant'anni quando ho smesso”. Sul suo ricordo più bello: “Sicuramente il Mondiale 2006 con quella cavalcata pazzesca”.



Grande clamore ha suscitato il presunto paragone, fatto dal Senatore Carlo Giovanardi, sul un bacio tra donne in pubblico e chi "fa la pipì per strada”. Nadia Toffa ha raggiunto, quindi, il politico e lo intervista per capire quanto di vero ci sia in quella notizia e conoscere il suo pensiero sull’omosessualità. La Iena accende, poi, i riflettori su un tema poco trattato nei media: quello delle coppie lesbiche in Italia. Una situazione che molte ragazze intervistate dichiarano di vivere tra bugie e menzogne raccontate ai parenti per nascondere la propria vita sentimentale, soprattutto per paura che i famigliari non riescano a capire i loro sentimenti. L’inviata di Italia 1 intervista quindi Leo Gullotta, uno dei primi volti televisivi ad aver dichiarato la propria omosessualità e l’On. Anna Paola Concia, convolata a nozze con la sua compagna l’anno scorso, per capire cosa significhi, e quali rischi si corrano, a fare coming out.



Nell’ultima puntata è andato in onda a tarda notte un servizio shock di Giulio Golia su un pedofilo e sulle modalità che utilizzava per circuire le sua vittime. In queste settimane sono arrivate moltissime richieste da parte di utenti di poter visionare il documento, che, per la qualità cruda delle immagini, non è stato pubblicato sul sito della trasmissione. Domani verrà, quindi, riproposto il servizio in una versione allungata, sottoponendolo al commento di persone esperte, per fornirne una lettura più consapevole e guidata.



Nelle amministrative del 2012, ben 4 attrici hard si candideranno per essere elette sindaci di due comuni italiani, Monza (Milly D’Abbraccio e Ilona Staller) e Taranto (Amandha Fox e Luana Borgia ). In attesa di sapere il verdetto dei cittadini su chi diventerà primo cittadino delle due città, Sabrina Nobile ha deciso di raggiungere Milly D’Abbraccio e Luana Borgia per conoscere le loro idee e testare la loro conoscenza su alcuni importanti temi politici e non solo.