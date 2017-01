Centovetrine: Damiano e Serena verso il "sì"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:28 - Si rinnova l'appuntamento serale con Centovetrine, che aspetta tutti i suoi fan giovedì 23 febbraio alle 21.30 su Canale 5. Dopo il buon successo delle serate precedenti, il centro commerciale è pronto a regalare nuove emozioni. La puntata ruoterà intorno alla coppia Damiano-Serena, che convoleranno finalmente a nozze. Alla cerimonia sarà presente anche Cecilia, sorella della sposa, innamorata del suo futuro cognato. - Si rinnova l'appuntamento serale con, che aspetta tutti i suoi fanalle 21.30 su. Dopo il buon successo delle serate precedenti, il centro commerciale è pronto a regalare nuove emozioni. La puntata ruoterà intorno alla coppia, che convoleranno finalmente a. Alla cerimonia sarà presente anche Cecilia, sorella della sposa, innamorata del suo futuro cognato.

Cecilia, collega di Damiano alla polizia, dovrà quindi lottare tra l'affetto che prova verso la sorella e la passione per l'uomo che ama. Intanto, Laura e Sebastian Castelli propongono di organizzare un torneo di poker, per promuovere il Centro Commerciale. Coinvolgono nell'organizzazione anche un riluttante Cristiano, che in passato ha avuto problemi di dipendenza dal gioco.