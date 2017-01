Lohan: "Vivo e respiro Liz Taylor"

Un progetto sofferto, la Lohan ha dovuto rivaleggiare con la collega Megan Fox per la parte , in cui si è buttata anima e corpo. Per calarsi meglio nei panni della diva dagli occhi viola ha infatti iniziato a guardare tutti i film di Liz Taylor, in modo da imitarne al meglio la postura, il tono di voce e altri dettagli simili. La Lohan ha completato poi la sua preparazione leggendo la biografia della diva e andando a rivedere alcune vecchie interviste della Taylor.Ma per Lindsay i guai con la giustizia non sono ancora completamente risolti e pesano ancora sulla sua nuova vita. L'attrice è infatti in libertà vigilata, situazione che ha fatto slittare l'inizio delle riprese a fine di marzo.