Isola, Cristiano Malgioglio querela Apicella

foto Ufficio stampa 12:49 - Cristiano Malgioglio annuncia la sua decisione di querelare Mariano Apicella che, in una delle puntate de "L'Isola dei Famosi", lo aveva definito "ricchione". "Se Apicella non mi avesse insultato io sarei stato il vincitore dell'Isola dei Famosi - spiega - per questo ho deciso di querelarlo. Ho sofferto e mi sono sentito umiliato. Penso che sia stato giusto, è normale e ho fatto bene: queste cose non devono accadere in un Paese come il nostro". annuncia la sua decisione di querelareche, in una delle puntate de "", lo aveva definito "ricchione". "Se Apicella non mi avesse insultato io sarei stato il vincitore dell'Isola dei Famosi - spiega - per questo ho deciso di querelarlo. Ho sofferto e mi sono sentito umiliato. Penso che sia stato giusto, è normale e ho fatto bene: queste cose non devono accadere in un Paese come il nostro".

"Io sono un uomo molto felice di quello che è - dice Malgioglio all'agenzia AdnKronos- ma per le persone che non si accettano queste dichiarazioni sono un dramma, possono costituire una ferita. E sono state dette con troppa cattiveria". L'artista, che a causa di questo episodio aveva abbandonato il reality, sfoga la sua delusione chiarendo però di amare molto il programma: "Adoro l'Isola, lui mi ha rotto un sogno. Io sarei stato il vincitore del programma, ma ho sofferto e mi sono sentito umiliato. Non avrei mai voluto, ma sono troppo sensibile e l'Isola rimarrà comunque il più bel reality".



Malgioglio, che nel corso della puntata 'incriminata' si era scagliato contro la produzione, affermando di non essere stato abbastanza protetto da episodi simili, si scusa: "Chiedo scusa a Nicola Savino, era uno sfogo del momento, lo avrei fatto con chiunque. Lui sta facendo un ottimo programma e sa che gli voglio troppo bene".