La figlia di Beyoncé e Jay-Z debutta al SNL

foto Da video 10:31 - Debutto ufficiale nello showbiz americano per la figlia di Beyoncé e Jay-Z. La piccola Blue Ivy è infatti stata protagonista di uno sketch del Saturday Night Live. A fianco a mamma Beyoncé (Maya Rudolph, presentatrice dello show) e papà Jay-Z (Jay Pharaoh), la bimba è stata presentata agli amici-superstar della coppia. Tra questi anche il cantante dei "Bon Iver", interpretato da uno strepitoso Justin Timberlake.

A salutare Blue Ivy si sono avvicendati sul palco i sosia delle star più famose del panorama musicale. Ad arrivare per primo è stato Prince (Fred Armisen), seguito dalla rapper Nicki Minaj (Nasim Pedrad) e dalla cantautrice country Taylor Swift (Kristen Wiig).



Ma l'ospite più prestigioso è stato il vincitore del Grammy Awards Justin Vernon, frontman del gruppo "Bon Iver", interpretato da un ironico Justin Timberlake. Chitarra alla mano e barbetta, Timberlake si è calato nei panni del cantante folk, celebre per le sue melodie rilassanti e cantilenanti. Sicuramente la persona più adatta da avere in casa per far addormentare la piccola star.