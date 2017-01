"Wild-Oltrenatura" sbarca al mercoledì

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:42 - Dal 22 febbraio in prima serata su Italia Uno, "Wild – Oltrenatura", il programma più "selvaggio" della tv condotto da Fiammetta Cicogna dà appuntamento alla prima serata del mercoledì. Nel sesto appuntamento, in compagnia del trekker professionista Roberto Bruzzone e della cagnetta Nessie, si affronterà una nuova missione nell'altopiano del Supramonte in Sardegna. - Dal 22 febbraio in prima serata su, "", il programma più "" della tv condotto dadà appuntamento alla prima serata del mercoledì. Nel sesto appuntamento, in compagnia del trekker professionistae della, si affronterà una nuova missione nell'altopiano del Supramonte in Sardegna.

Sul promontorio sardo, la conduttrice s'imbatte in un ambiente inospitale e dispersivo dove orientarsi è molto difficile e incontrare animali selvatici è all’ordine del giorno. Cosa fare nel caso in cui divampino le fiamme e l'ustione e il soffocamento mettano a rischio la vita? Le avventure ai limiti della sopravvivenza continuano con Cade Courtley e i suoi insegnamenti per salvarsi in caso di incendio.



Mentre Bear Grylls si mette alla prova nel cuore dell’Ecuador, Steve Backshall affronta il deserto della Namibia. Per i "dino–documentari", invece, è la volta del racconto di come gli animali più grandi mai esistiti sulla Terra si siano estinti. E ancora, le immagini esclusive e mai riprese in natura del parto di un rinoceronte, i filmati eccezionali di un’orca che trascina in acqua il suo addestratore, l’inusuale attraversamento di una famiglia di cigni che congestiona il traffico in autostrada, indomabili inondazioni e incidenti col bunjee jumping.



Per la rubrica "Shock Doc", invece, la storia di Kaylee, una bambina affetta da progeria, ovverosia all’età di 7 anni ne dimostra 70; e per finire, spazio ai filmati della Wild chart, questa volta dedicata agli animali più “ingordi”, e del Wild quiz, incentrato sui leopardi a caccia.