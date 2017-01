Miracoli e misteri a "Viaggio a..."

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:01 - Dal fenomeno di Medjugorie al miracolo del perdono di Carlo Castagna dopop la strage di Erba. "Viaggio a...", il programma che racconta storie di persone che hanno vissuto esperienze straordinarie, inspiegabili con le sole forze della natura, torna da mercoledì 22 febbraio su Retequattro con sei nuovi appuntamenti in prima serata con Paolo Brosio. - Dal fenomeno dial miracolo del perdono didopop la strage di Erba. "", il programma che racconta storie di persone che hanno vissuto esperienze straordinarie, inspiegabili con le sole forze della natura, torna da mercoledì 22 febbraio sucon sei nuovi appuntamenti in prima serata con

Dai miracoli propriamente detti ad eventi prodigiosi sino alle testimonianze di chi ha dovuto affrontare situazioni difficilissime e grandi prove della vita, tutti hanno in comune una sola cosa: una forza straordinaria, un’energia che appare sovrannaturale, che colpisce e sorprende anche chi non è credente. Novità dell'edizione è la presenza di Paolo Brosio che, in veste di inviato, accompagnerà i telespettatori in un percorso tra Fede e Ragione, dove avranno grande spazio vicende vere - molte delle quali mai raccontate prima in tv - illustrate anche con ricostruzioni filmate e l’ausilio di immagini inedite, alcune delle quali provenienti da preziosi archivi privati fino ad ora mai mostrati al pubblico.



Nella prima puntata, come in tutti gli appuntamenti, Brosio si occupa del fenomeno di Medjugorje. L'inviato intervista Vicka Ivankovic, una delle 6 veggenti alla quale dal 24 luglio 1981 appare la Madonna. Vicka narra particolari inediti dei primi anni delle apparizioni e svela di possedere un diario segreto dettatole dalla stessa Vergine. Sempre dal paesino della Bosnia Erzegovina, inoltre, la testimonianza inedita e mai raccontata in televisione di Franca Scarpelli, un tempo costretta su una sedia a rotelle, che oggi cammina sulle proprie gambe grazie ad una guarigione miracolosa.



Ma altrettanto prodigiosa è la forza della fede e il miracolo del perdono testimoniati da Carlo Castagna, l'uomo che nella strage di Erba ha perso la moglie Paola, la figlia Raffaella e il nipotino Youssef, e che è riuscito a perdonare gli assassini dei propri cari. Le parole toccanti e profonde di Castagna raccontano a Brosio come Erba non sia un luogo di dolore, ma di perdono, un luogo dove un male enorme si è trasformato in un incredibile forza del bene. Infine, "Viaggio a..." incontra Angela e Simona, due veggenti che, dal 1993, affermano di vedere la Madonna a Ischia, nel bosco di Zaro.



Si tratta di apparizioni sulle quali la Chiesa non si è ancora espressa in maniera ufficiale, ma ciò che colpisce è che una delle profezie che avrebbero ricevuto si è avverata. Si tratta del crollo delle Torri Gemelle, avvenuto nel 2001 e anticipato dai veggenti a un settimanale nel 1995, in tempi assolutamente non sospetti.