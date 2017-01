"Girls" a New York tra sesso e crisi

17:13 - Le "Girls" sono pronte a conquistare New York, ma non paragonatele a "Sex and the City". La nuova serie targata HBO - sugli schermi americani dal 15 aprile - è stata creata, sceneggiata e interpretata dalla giovane filmmaker Lena Dunham (26 anni), che ci tiene a precisare la differenza. La sua è una Grande Mela in cui aleggia lo spettro della recessione, che viene però esorcizzato con la giusta dose di ironia.

La New York di "Girls" è decisamente meno glamour di quella portata sugli schermi da Carrie e amiche. "Sex and the City è uno spettro che ci ruota sempre intorno - ammette la Dunham - Ma vi assicuro che nella serie il mio ragazzo è lontano anni luce da Mr. Big".



Hannah è una ragazza di 24 anni alla ricerca del suo posto nel mondo, tra le strade di una Manhattan grigia, in cui l' "american dream" sembra svanito per sempre. Una condizione molto simile a quella incontrata dalla stessa filmmaker, agli inizi della carriera: "Mi sento come se avessi condiviso le mie vergogne con il mondo. E' confortante sapere che queste sensazioni possono essere universali".