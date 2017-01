I Simpson cacciati da Springfield

foto Ap/Lapresse 17:39 - I loro concittadini li cacciano, così Bart e famiglia sono costretti a cambiare città. Nella puntata numero 500 i Simpson regalano un colpo di scena lasciando Springfield, la loro città natale, e trasferendosi in una località chiamata The OutLands. Dove trovano il fondatore di Wikileaks Julian Assange e altri personaggi. - I loro concittadini li cacciano, cosìsono. Nellanumeroregalano un colpo di scena lasciando, la loro città natale, e trasferendosi in una località chiamatae altri personaggi.

In realtà, subito dopo, i cittadini di Spriengfield si pentono della loro scelta e decidono di richiamare i Simpson, che tuttavia rifiutano e rimangono ad OutLands, dove li seguono molti abitanti della loro ex città.



L'episodio celebra un importante traguardo per la serie tv più longeva della prima serata americana. La serie, giunta alla ventitreesima edizione, andrà in onda per altre due stagioni raggiungendo quota 559 puntate. Ma c'è già chi guarda avanti e pensa ad una storia spettacolare per l'episodio numero 600.