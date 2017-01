Troppi fan, salta l'edicola di Fiorello

foto Twitter 10:01 - Salta la rassegna stampa di Fiorello su Twitter. Il motivo? Troppi fan ad attenderlo davanti all'edicola di Cesare. Così sul social network piovono le critiche dei followers che lo accusano di essere "vanitoso" e "narcisista". Ma lo showman si difende: "Vorrei che quel luogo rimanesse così com'è. Confido nella vostra comprensione per i prossimi giorni... E ora facciamoci una risata". ladisu Twitter. Il motivo? Troppi fan ad attenderlo davanti all'edicola di. Così sulpiovono le critiche dei followers che lodi essere "" e "narcisista". Ma losi difende: "Vorrei che quel luogo rimanesse così com'è. Confido nella vostra comprensione per i prossimi giorni... E ora facciamoci una risata".

Tutto comincia al mattino presto, quando Fiorello si accorge che ad attenderlo dal giornalaio c'è sempre più gente e posta: "Ci risiamo!! gente che mi aspetta in edicola. Per chiedermi qualsiasi cosa. Così non va!". Poi sarofiorello@ spiega: "La domanda è sempre la stessa : 'scusa ti devo parlare in privato' se continua così finisce tutto!... Niente edicola oggi, alla prossima".



Rudy Zerbi prova a ironizzare e risponde: "Se vuoi vengo io con te... appena mi vedono, di solito, scappano!!". Le reazioni sono contrastanti, in tanti lo difendono, ma qualcuno lo invita anche ad essere più tollerante perché "25 anni fa non avresti detto la stessa cosa".



Alla fine è Fiorello a smorzare i toni: "Quello che vorrei far capire è che qui non solo il Fiorello della televisione... Tengo a precisare che non sono arrabbiato, e capisco anche. Voglio solo dire che vorrei che quel luogo rimanesse così com'è". E invita tutti a farsi una risata: "Confido nella vostra comprensione per i prossimi giorni... E ora facciamoci una risata ahahahahahahaha".