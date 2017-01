La Lohan ritorna al Saturday Night Live

foto LaPresse Correlati BAD GIRL 15:08 - Lindsay, ridi che ti passa. Potrebbe essere un buon suggerimento per chiudere con il burrascoso passato e guardare al futuro con pizzico di ironia. L'attrice infatti sarà la conduttrice ospite della terza puntata del Saturday Night Live, in onda il 3 marzo. In realtà per lei si tratta di un ritorno, il debutto c'è stato nel 2004, poi è tornata nei due anni seguenti. - Lindsay, ridi che ti passa. Potrebbe essere un buon suggerimento per chiudere con il burrascoso passato e guardare al futuro con pizzico di ironia. L'attrice infatti sarà la conduttrice ospite della terza puntata del Saturday Night Live, in onda il 3 marzo. In realtà per lei si tratta di un ritorno, il debutto c'è stato nel 2004, poi è tornata nei due anni seguenti.

La bad girl è stanca di far parlare di sé solo per i suoi molteplici arresti, abusi di sostanze stupefacenti e comparsate in tribunale. Lindsay vuole ricordare al mondo intero che è una diva di Hollywood e come tale vuole essere riconosciuta. Non di certo per le sue cadute di stile.



La Nbc annuncia così che sarà proprio lei a calcare il palco dello storico programma di intrattenimento in veste di conduttrice ospite nella puntata che andrà in onda il 3 marzo. Un modo senza dubbio simpatico per cercare di tornare sulla cresta dell'onda. Al SNL è praticamente di casa visto che ha già partecipato al famoso spettacolo per tre anni di seguito a partire dal 2004.