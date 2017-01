Tina: "Trascuro mio marito per i tronisti"

foto Da video 12:52 - Tina Cipollari, l'opinionista di "Uomini e Donne", non ha peli sulla lingua e dice le cose come stanno a tronisti e corteggiatori. La cosa che più la infastidisce sono i ragazzi che partecipano al programma non per trovare l'amore, ma solo per stare davanti alle telecamere. In famiglia è una mamma premurosa e presente, tanto che a volte - per amore dei tre figli - e per i tronisti ammette di trascurare un pochino il marito Chicco. , l'opinionista di "", non ha peli sulla lingua e dice le cose come stanno a tronisti e corteggiatori. La cosa che più la infastidisce sono i ragazzi che partecipano al programma non per trovare l'amore, ma solo per stare davanti alle telecamere. In famiglia è unae presente, tanto che a volte - per amore dei tre figli - e per i tronisti ammette di trascurare un pochino il marito Chicco.

"Quando capisco che una persona è in tv soltanto per farsi vedere non ho problemi a dirlo - ammette la Cipollari a Vero TV -. La considero una mancanza di rispetto verso il pubblico, che si affeziona alle loro storie".



E su Giorgia, protagonista del trono rosa, non cambia idea. "Quando è finita la sua avventura televisiva Maria de Filippi mi ha chiesto di abbracciarla e io l'ho fatto solo per educazione. Lei e Manfredi non ce li vedo proprio insieme, vedrete che presto verremo a sapere che si sono lasciati".



Un bel caratterino insomma, ma con i suoi tre figli Tina si trasforma in una mamma affettuosa e premurosa: "Da quando sono nati i miei figli sono più mamma che moglie e credo che mio marito Chicco si senta trascurato. Anche lui, però, adora i suoi figli e per questo spero che mi capisca".