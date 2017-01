Fiorello: "Io a Sanremo? No, grazie"

foto Da video 11:15 - Fiorello smentisce su Twitter le voci di una sua presunta candidatura alla conduzione del Festival di Sanremo 2013. Mentre lo showman sta facendo colazione al bar alcuni amici lo informano, giornale alla mano, che è il più quotato per la prossima edizione del festival. Fiorello, lusingato e sorpreso, coglie l'occasione per stroncare sul nascere qualsiasi polemica, chiarendo che non ha nessuna ambizione in questo senso. sule voci di una sua presunta candidatura alla. Mentre lo showman sta facendo colazione al bar alcuni amici lo informano, giornale alla mano, che è il più quotato per la prossima edizione del festival. Fiorello, lusingato e sorpreso, coglie l'occasione per stroncare sul nascere qualsiasi polemica, chiarendo che non ha nessuna ambizione in questo senso.

"Come si dice in siciliano 'togliamo l'acqua dallo scoglio' - scherza Fiorello - così la facciamo finire subito qua, al bar. Diciamo pubblicamente che io non sono un conduttore, quindi non sono capace di fare Sanremo. Grazie a tutti, sono onoratissimo ma non se ne parla proprio". Insieme a lui, tra i favoriti dal pronostico del festival, anche Maria de Filippi e Fabio Fazio.