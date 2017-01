Maria De Filippi: "Preparo il mio Sanremo"

"Non ho intenzione di scippare il Festival alla Rai - racconta -. Farò solo un piccolo Sanremo dentro Amici. Il mio sarà 'ino', nove artisti che si scontrano sulle canzoni, nessuna sfida cruenta. Saranno i big della trasmissione, i giovani sono gli sfidanti dell'edizione in corso".



Molto simile a Sanremo, dunque. "La gestione del Festival è un apparato elefantiaco, difficile da gestire, qualsiasi decisione si scontra con la burocrazia Rai. Noi ci muoveremo con più agilità, i big saranno votati su iTunes con le vecchie cartoline postali, come a Canzonissima, i due estremi della televisione generalista, la tradizione e la Rete.



In gara ci saranno Marco Carta, Valerio Scanu, Karima, Antonino, Carone, Annalisa e Virginio. Quest'anno in gara c'erano proprio Emma e Carone: "Meno male che non si sono sfidati, sarebbe stato un casino vero. Ci siamo sentiti per tutta la settimana, quando riattaccavo con uno, chiamava l'altra. Ma non sono rivali".