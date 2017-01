Sanremo, Avvenire contro Celentano

01:33

- Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, replica a Celentano: "Non si prendono in giro milioni di persone, non si può pensare di riuscirci, neanche se si canta bene, si ottiene carta bianca dalla Rai. Peccato. Davvero peccato. Caro Celentano - scrive - la delusione resta e s'aggrava. E come s'è capito in diretta tv non è solo nostra", dice riferito ai fischi al cantante che a Sanremo ha chiesto ancora lo stop di Avvenire e Famiglia Cristiana.