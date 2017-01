Puntuale come un orologio svizzero Celentano si è presentato sul palco alle 22:40 come previsto. Pronti via con il rock'n'roll di "Thirteen Women" di Bill Haley. E poi via con il monologo. Attacco alla "corporazione dei media", che lo hanno attaccato in massa facendo finta di non capire, "manco avessi fatto un attentato allo Stato".



Celentano torna subito sulla questione della chiusura di "Avvenire" e "Famiglia cristiana" e dopo qualche minuto dalla sala arrivano proteste. Qualcuno urla "basta", lui si ferma, sorride con un certo imbarazzo e poi riprende non senza aver ribattuto con un "perché non mi fate finire di parlare? Magari devo dire qualcosa di interessante".



Dopo aver cantanto La Cumbia di chi cambia di Lorenzo Jovanotti (contenuto nell'ultimo album del Molleggiato), Gianni Morandi è entrato in scena e dopo una pausa ha detto: "Adriano, grazie", accolto da un lungo applauso. "E' stato bello" ha aggiunto Morandi. "Anche per me", gli ha fatto eco il Molleggiato.



Alla fne del duetto con Adriano Celentano sulle note del brano "Ti penso e cambia il mondo" Morandi si è commosso fino alle lacrime. "E' il festival di Morandi" ha detto Celentano, prima di un affettuoso abbraccio. E Morandi: "In questi dieci minuti insieme a lui ho rivissuto le immagini della mia vita, da quando ero ragazzino e lo imitavo. Mi sono emozionato molto".



CLAUDIA MORI ATTACCA CONSIGLIERE RAI

"Complimenti per la buffonata che avete organizzato". Così Claudia Mori si e' rivolta al consigliere d'amministrazione della Rai Antonio Verro, uscendo dal Teatro Ariston dopo l'esibizione del marito Adriano Celentano. La moglie del 'Molleggiato' ha raggiunto Verro seduto in prima fila e gli ha stretto la mano e si è complimentata "per la buffonata" con evidente riferimento alle contestazioni ricevute da Adriano. "Sono rimasto rimasto interdetto - ha confermato Verro - è andata proprio così. Io sono rimasto basito".



GARIMBERTI: "INTERVENTO DI CATTIVO GUSTO"

Secondo il presidente della Rai Paolo Garimberti quello che ha trattato ancora una volta il tema della stampa cattolica è stato un Adriano Celentano di cattivo gusto. "Di cattivo gusto il fatto che Celentano sia tornato ad attaccare i giornali cattolici", secondo ambienti della presidenza di viale Mazzini che giudica "totalmente fuori contesto le teleprediche e il modo in cui sono stati toccati argomenti alti che andrebbero trattati in diverso contesto e con ben altro livello intellettuale".



MORANDI: "CELENTANO? CONTESTAZIONI PILOTATE"

"Le contestazioni a Celentano sono state assolutamente pilotate. Erano quattro persone sparse ai quattro lati della galleria che urlavano nelle pause. Organizzata non so da chi, non ho sospetti. Ma sono convinto fosse tutto pilotato, non avevo mai visto cose del genere. Era una contestazione troppo mirata, troppo precisa". Così Gianni Morandi nella conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo commenta le contestazioni ricevute ieri sera da Gianni Celentano. Per quanto riguarda la reazione di Claudia Mori, che avrebbe accusato il consigliere Rai Antonio Verro di essere l'organizzatore della contestazione, Morandi spiega: "Lei probabilmente si è innervosita e si è sfogata con la prima persona rappresentativa della Rai. Non credo pensi veramente che sia stato lui a combinare la cosa, ma si rendeva conto anche lei che era una cosa organizzata".

E tu cosa pensi del secondo sermone di Celentano? Scorri in fondo alla pagina e di' la tua