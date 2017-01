Sanremo, Celentano attacca i media

22:58

- Il cantante Adriano Celentano è tornato sul palco del festival di Sanremo e ha sferrato un nuovo attacco alla stampa cattolica. "La corporazione dei media si è coalizzata in massa contro di me - ha detto - neanche avessi fatto un attentato contro lo Stato". Poi ripete che Avvenire e Famiglia Cristiana andrebbero chiusi perché si occupano di politica e non di Dio. Ma il pubblico lo contesta con fischi e urla "basta, basta".